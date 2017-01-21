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Yeni Başkan Collina

YENİ BAŞKAN COLLİNA

FIFA’da hakem komitesi başkanlığına Pierre Luigi Collina getirildi.

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Sky Sports’ta yer alan habere göre, dünyaca ünlü İtalyan futbol adamı 2010’dan beri hakem gözlemciliği yapıyordu. 1998-2003 yılları arasında FIFA kokartlı hakem olarak görev yapan Collina, dün itibariyle yeni görevine başladı. 

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