Yeni Başkan Collina

YENİ BAŞKAN COLLİNA FIFA’da hakem komitesi başkanlığına Pierre Luigi Collina getirildi. Futbol » Dünya Futbolu 21.01.2017 13:14

Sky Sports’ta yer alan habere göre, dünyaca ünlü İtalyan futbol adamı 2010’dan beri hakem gözlemciliği yapıyordu. 1998-2003 yılları arasında FIFA kokartlı hakem olarak görev yapan Collina, dün itibariyle yeni görevine başladı. 27