Yeni Başkan Collina

Sky Sports’ta yer alan habere göre, dünyaca ünlü İtalyan futbol adamı 2010’dan beri hakem gözlemciliği yapıyordu. 1998-2003 yılları arasında FIFA kokartlı hakem olarak görev yapan Collina, dün itibariyle yeni görevine başladı.
Haber3Group © 2001-2017 Tüm hakları saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilemeden yayınlanamaz.
Haber Portalı Yazılımı ve Teknik Destek: CM Bilişim. Vargonen Hosting & Cloud sunucuları üzerinden yayın yapmaktadır.
Kullanım Şartları | Reklam | İnsan Kaynakları | Künye | Bize Ulaşın | RSS