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Yaya Toure, haftalık 2 milyon lirayı kabul etmedi

YAYA TOURE, HAFTALIK 2 MİLYON LİRAYI KABUL ETMEDİ

Çin takımından haftalık 430 bin sterlin tutarında teklif alan Manchester Cityli Toure'nin, bunu kabul etmediği iddia edildi.

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İngiltere Premier Lig ekiplerinden Manchester City'de forma giyen Yaya Toure'nin Çin kulübünden yapılan astronomik teklifi reddettiği öne sürüldü.

İngiliz basınında yer alan haberlere göre, Çin Süper Ligi'nde yer alan bir takım, ara transfer döneminde Toure'yi kadrosuna katmak amacıyla futbolcuya haftalık 430 bin sterlin (2 milyon lira) teklifte bulundu.

Sözleşmesi sezon sonunda bitecek Fildişi Sahilli futbolcunun, Manchester City'nin teknik direktörü Pep Guardiola'dan takımda kalacağına ilişkin garanti almamasına rağmen teklifi geri çevirdiği belirtildi.

Guardiola ile yaşadığı sorunun ardından sezon başında kadro dışı bırakılan Toure, İspanyol teknik adamdan özür dilemesinin ardından yeniden kadroya alınmıştı. Manchester City'nin son 10 lig maçında forma şansı bulan 33 yaşındaki futbolcu, 3 gole imza attı.

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