ANA SAYFA
''Yatmayın diye uyardık ama...''

''YATMAYIN DİYE UYARDIK AMA...''

Adanaspor Teknik Direktörü Levent Şahin, Fenerbahçe maçının ardından açıklamalarda bulundu.

»
Haberi yazdır Arkadaşına gönderAA

Adanaspor Teknik Direktörü Levent Şahin, Spor Toto Süper Lig'de Fenerbahçe'yle deplasmanda 2-2 berabere kaldıkları maçta iki kez öne geçmelerine rağmen kazanamamalarına üzüldüklerini söyledi.

Karşılaşmadan sonra düzenlenen basın toplantısında konuşan Şahin, iki takımın da futbolseverlere keyifli bir oyun seyrettirdiklerini belirtti.

"Futbolcularımızı 'yatmayın' diye uyardık ama oyuncu psikolojisi"

Oynadıkları futbol sonucunda ilerisi için umutlandıklarını anlatan Şahin, "Maçta iki kez öne geçip, berabere kalmak bizi üzdü. Tam değil ama oyuncularımın istenileni yapmaya çalışması bana çok fazla umut verdi. Kaybetmeme duygusunu sonuna kadar devam ettirmeleri, sonraki maçlara daha coşkulu çıkacağımızı gösterdi." diye konuştu.

Levent Şahin, "Futbolcularınız ikinci yarıda çok fazla yerde yattı. Bunu siz mi istediniz?" sorusuna ise "Asla ve asla böyle bir oyun taktiğimiz olamaz. En azından ben böyle düşünmüyorum. İçerideki oyuncunun psikolojisi var. Futbolcularımızı, 'yatmayın' diye uyardık ama oyuncu psikolojisi. Asla böyle bir şey söylemedik. Çok üstünde durmuyorum." cevabını verdi.

68
İngilizce öğrenmek hiç bu kadar kolay olmamıştı
Spor3 Android ve iPhone'larda... Hemen indirin!
Etiketler : , ,
Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
''Güneş, 'kendine kulüp bul' demişti''''Mitrovic'i bir kez izlediler mi ?''Podolski'den Fenerbahçelileri kızdıracak paylaşım
Trabzonspor, Caicedo'yu bu hafta bitiriyorÇin'den dünyayı sallayacak karar !Garry Rodrigues pişman etti !
Sabri teklif bekliyor !Galatasaray'da 741 km’lik korkuQuaresma, Beşiktaş'la imzalıyor !
FIRSATLAR DÜNYASI
İngilizce öğrenmek hiç bu kadar kolay olmamıştı
Spor3 Android ve iPhone'larda... Hemen indirin!
Haber3Group © 2001-2017 Tüm hakları saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilemeden yayınlanamaz.
Haber Portalı Yazılımı ve Teknik Destek: CM Bilişim. Vargonen Hosting & Cloud sunucuları üzerinden yayın yapmaktadır.
Kullanım Şartları  |  Reklam  |  İnsan Kaynakları  |  Künye  |  Bize Ulaşın  |  RSS