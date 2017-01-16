Yasin Öztekin kupa maçı kadrosunda

YASİN ÖZTEKİN KUPA MAÇI KADROSUNDA Galatasaray'da süresiz kadro dışı bırakılan Yasin Öztekin, Elazığspor maçının kadrosuna dahil edildi. Süper Lig 16.01.2017 16:11

Galatasaray'da Ziraat Türkiye Kupası'ndaki Tuzlaspor maçındaki kırmızı kartı nedeniyle süresiz kadro dışı bırakılan Yasin Öztekin, Elazığspor maçının kadrosuna alındı. Galatasaray Türkiye Kupası'nda Elazığspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını sabah Florya Metin Oktay Tesisleri’nde gerçekleştirdiği antrenmanla tamamladı.



Elazığspor maçı kamp kadrosunda şu oyuncular yer alıyor:



Ahmet Çalık, Yasin Öztekin, Selçuk İnan, Eren Derdiyok, Wesley Sneijder, Lukas Podolski, Batuhan Şen, Martin Linnes, Garry Rodrigues, Cenk Gönen, Bruma, Lionel Carole, Berk Ünsal, Kerem Çalışkan, Josue Pesqueira, Ahmet Gül, Sabri Sarıoğlu, Soner Gönül, Birhan Vatansever. 212