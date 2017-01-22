Yasin Öztekin gol pozisyonunda yaşananları anlattı

Spor Toto Süper Lig’in 18. haftasında Kardemir Karabükspor’a deplasmanda 2-1 yenilen Galatasaray’da tek golün sahibi Yasin Öztekin, mücadeleyi değerlendirdi. Sarı-kırmızılı futbolcu attığı golde yaşananları da açıkladı.

Yasin’in sözleri şöyle;

“Zor bir deplasman maçıydı ama oyunun kontrolü bizdeydi. Karabükspor kalemize çok fazla gelemedi. Bulduğumuz pozisyonları değerlendirebilseydik maç çok farklı olurdu. Çok kötü bir 3 puan… Bunu telafi etmemiz lazım. Oyunu skora yansıtamadık.

Gol pozisyonunda topun elime değdiğini söylediler ama top omzuma değdi. Benim için rahattı. El olsaydı hakeme söylerdim ama topu omzumla önüme aldım. Hoca bana sorunca ‘El yok’ dedim.”