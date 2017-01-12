Yasin Öztekin affedildi !

Sarı-kırmızılı yönetim Tuzlaspor’la oynanan Ziraat Türkiye Kupası maçından sonra ikinci kez kadro dışı bırakılan yıldız futbolcunun durumunu ele aldı. Yazılı savunması gözden geçirilen Yasin affedilirken bugünden itibaren takımla birlikte antrenmana çıkacağı bildirildi. Bu arada gördüğü kırmızı kart nedeniyle Yasin’e 120 bin euro para cezası verildi.

Ayrılığa rağmen oynamak istedi



Galatasaray Yönetimi, Alman futbolcu Lukas Podolski’nin profesyonelliğine hayran kaldı.

Çin kulübü Beijing Guoan’a transferi gündemde olan Podolski’nin buna rağmen profesyonelce hareket ettiğinin altını çizen Galatasaraylı yetkililer, “Atiker Konya maçında ihtiyacımız var ve sahada olacak. Belki ondan sonra Çin’e gidecek ama Podolski sahada olmak istiyor. Oysa Tuzla maçında Salih Dursun’dan oynamasını istemiştik, kabul etmemişti. Başka bir takıma gidecek Salih Dursun sakatlanmamak için kendine göre haklı olabilir ama Podolski öyle davranmadı” dediler.

Bu arada Çin kulübü, Lukas Podolski’ye kontenjan açmak için Özbek bir futbolcu ile yollarını ayırdı.



‘Levent arkadan iş çevirmez’



Galatasaray’da istifa ettiği söylenen Sportif AŞ Üyesi Alp Yalman, böyle bir durumun söz konusu olmadığını açıkladı.



Yalman, futbolun patronu Levent Nazifoğlu’nun kendisine ihanet ettiği şeklinde haberlere yanıt vererek, “Levent Nazifoğlu bunu yapacak en son insanlardan biridir. Levent kimsenin arkasından iş çevirmez” ifadesini kullandı.