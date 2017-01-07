Yasin Öztekin af istedi

Üzerine gelindiğini belirten ve hırsının kurbanı olduğunu belirten Yasin, affedilmesini istedi. Futbola bakan yöneticiler ve Riekerink savunmayı okudu ama karar vermedi. Yönetim kurulunun Yasin'le ilgili son kararı vereceği bildirildi.
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