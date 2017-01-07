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Yasin Öztekin af istedi

YASİN ÖZTEKİN AF İSTEDİ

Kadro dışı kaldıktan sonra yazılı savunma veren Yasin Öztekin kendini savunarak, maç içerisinde tahrik edildiğini söyledi.

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Üzerine gelindiğini belirten ve hırsının kurbanı olduğunu belirten Yasin, affedilmesini istedi. Futbola bakan yöneticiler ve Riekerink savunmayı okudu ama karar vermedi. Yönetim kurulunun Yasin'le ilgili son kararı vereceği bildirildi.

Milliyet
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