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Yaroslav Rakitsky'e yeni teklif

YAROSLAV RAKİTSKY'E YENİ TEKLİF

Stoper transferinde rotasını tamamen Yaroslav Rakitsky’e çeviren Beşiktaş, Shakhtar Donetsk ile görüşmelerini sürdürüyor.

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Stoper transferinde rotasını tamamen Yaroslav Rakitsky’e çeviren Beşiktaş, Shakhtar Donetsk ile görüşmelerini sürdürüyor. Siyah-beyazlıların, 27 yaşındaki başarılı oyuncu için Ukrayna ekibine yeni bir teklif yapmaya hazırlandığı ortaya çıktı.

Cruzeiro’da oynayan Manoel Messias’ı da listesinde tutan ve bu oyuncu için de Brezilyalı yetkililerle görüşen siyah-beyazlı yönetimin birinci önceliğinin Rakitsky olduğu aktarıldı.

Başkan Fikret Orman’ın da çok beğendiği Rakitsky için 8 milyon euro bonservis isteyen Shakhtar Donetsk ile pazarlıkların önümüzdeki günlerde devam edeceği belirtildi.

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