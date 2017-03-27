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Yargıtay’dan Aziz Yıldırım'a beraat talebi

YARGITAY’DAN AZİZ YILDIRIM'A BERAAT TALEBİ

Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı Aziz Yıldırım ve yöneticiler için beraat kararının onanmasını talep etti.

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Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı, Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım ve  yöneticiler ile ilgili beraat kararlarının onanmasını talep etti. Yargıtay dosyanın onanmasını talep ederek Yargıtay 5. dairesine gönderdi.

Fenerbahçe Asbaşkanı Şekip Mosturoğlu, FB TV’ye durumu değerlendirirken, “Yargıtay tebliğname hazırlayarak ilgili daireye göndermiş. Bu çok önemli adım. Tabii son sözü Yargıtay 5. dairesi söyleyecek. İnşallah oradan çıkacak kararla bu süreci sonlandırmış olacağız” dedi.

Fenerbahçe Avukatı Abdurrahim Erol da FB TV’de yaptığı değerlendirmede kesin kararın 1 seneyi bulabileceğini söyledi.

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