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Yanal'dan Mehmet Ekici itirafı

YANAL'DAN MEHMET EKİCİ İTİRAFI

Trabzonspor Teknik Direktörü Ersun Yanal, Palandöken’de tatilde futbolseverlerle sohbet etti.

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Gazetecilerin sorularını yanıtlayan tecrübeli hoca, Mehmet Ekici konusunda itirafta bulunup “Mehmet defteri benim için kapandı. Benim oyuncum değil. İyi ki de değil. Sayesinde Yusuf’un önü açıldı” dedi.

Yönetimden Yusuf Yazıcı'ya: Böyle devam et, evi kap

İlk devrenin son haftalarından itibaren Trabzonspor'un değişmez ve en başarılı ismi olarak öne çıkan ve iki zamla birlikte aylık maaşı 5 bin liraya çıkarılan Yusuf Yazıcı'nın hızlı çıkışının ödülünü alacağı kaydedildi. Takvim Gazetesi'nde yer alan habere göre; kazanılan maçlarda aldığı primler bile maaşının kat kat üzerinde olan Yusuf'un böylesine takıma katkıda bulunmasının sonunda bir daire ile ödüllendirilmesi için kendisine söz verildiği belirtildi. Yusuf Yazıcı'nın böyle devam etmesi halinde sezon sonunda kendisine Beşirli semtinde lüks bir daire hediye edileceği vurgulandı.

Tapu anne ve babanın üzerine olacak

Yusuf Yazıcı'ya hediye edilecek dairenin tapusu ise anne ve babasının üzerine yapılacak. Yöneticiler, buna gerekçe olarak, genç futbolcunun bugüne gelmesinde büyük emeği olan ailesinin mutlu edilmesi gerektiğini düşünerek dairenin tapusunu onların üzerine yapmaya karar verirken, bu yaklaşım son derece olumlu bulundu.

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