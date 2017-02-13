Yalnızca Aykut Kocaman'ı geçebildi

Süper Lig'de kötü bir dönem geçiren sarı-lacivertliler, 20. haftalar itibarıyla son 17 sezonun en kötü 2. performansına imza attı.

Geride kalan 20 maçta 10 galibiyet, 6 beraberlik ve 4 yenilgi alan Sarı-lacivertliler 36 puan toplayabildi. Teknik direktör Dick Advocaat'ın öğrencilerinden daha kötü performansı ise 2012-2013 sezonunda Aykut Kocaman'ın çalıştırdığı takım göstermişti.

Kocaman'ın Fenerbahçesi 31 puan topladığı sezonu Galatasaray'ın ardından 2. sırada bitirmişti. Sonrasında ise Aykut Kocaman takımdan ayrılmış ve yerine Ersun Yanal teknik direktörlük görevine gelmişti. Fenerbahçe, 20. haftalar itibarıyla bu sezonla aynı performansı 1999-2000'de de gösterdi.

1999/2000 SEZONUNDA DA AYNI PERFORMANS

Sezona Rıdvan Dilmen'le başlayıp, Zdenek Zeman'la devam eden, 16. haftada Turhan Sofuoğlu'na emanet edilen Fenerbahçe, 1999/2000 sezonunda 20. hafta sonunda 36 puan toplayabilmişti. Fenerbahçe o sezonu şampiyon Galatasaray'ın 18 puan gerisinde, 61 puanla 4. sırada tamamlayabilmişti. Ancak bu tabloya rağmen yönetimin Advocaat'a yeni sezon için teklifte bulunması dikkat çekti.

NEUSTADTER'E 'HAZIR OL' EMRİ

Martın Skrtel, sarı kart cezalısı olduğu için Rus ekibi Krasnodar ile oynanacak ilk maçta forma giyemeyecek. Teknik patron Dick Advocaat, bu önemli maçta Skretel'in yerine Neustadter'e görev verecek. Rus stopere hazır olması için de gerekli çağrı gitti.



KRASNODAR HAZIRLIĞI BAŞLIYOR

Bursaspor ile deplasmanda 1-1 berabere kalan Fenerbahçe dünü dinlenerek geçirdikten sonra, UEFA Avrupa Ligi'nde perşembe günü deplasmanda oynayacağı Krasnodar maçının hazırlıklarına bugün Can Bartu Tesisleri'nde yapacağı çalışma ile start verecek. UEFA Avrupa Ligi'nde hedefi olan Sarı-Lacivertliler Rusya'daki ilk maçtan avantajlı bir skorla dönmeyi hedefliyor.

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