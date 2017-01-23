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''Ya kal, ya da hemen git''

''YA KAL, YA DA HEMEN GİT''

G.Saray’da yönetim bugün Podolski ve menajeri ile masaya oturacak.

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Sarı-kırmızılılar, Alman yıldızın bir an önce kararını vermesini istiyor.

G.SARAY’DA yeni hafta Lukas Podolski’nin durumunun görüşüleceği toplantı ile başlıyor. Alman oyuncuya Japonya’dan Vissel Kobe takımından teklif artık herkesin bildiği bir gerçek... Japon ekibi ile menajeri aracılığı ile görüşmelerini sürdüren Poldi’nin her fırsatta “G.Saray’da mutluyum ancak orada kazandığım (Yıllık 3 milyon euro) ücretin 2-3 katı bir teklif gelirse kabul ederim” sözleri Japonlar’ın da rakamı yükseltmesine neden oldu.
 
SARI-kırmızılı kulüp ise 2 sezon daha mukavelesi bulunan Poldi için 7 milyon Euro’dan kapıyı açıyor. Bugün yönetim, Podolski ve oyuncunun menajeri Nassim Touihri ile yapılacak görüşmede oyuncunun da kaderi belli olacak. 
 
G.SARAY yönetiminin tavrı net... İdareciler artık bu transfer belirsizliğinin bir an önce son bulmasını istiyor. Yönetimin, Podolski ve menajerine “Ya bu hafta bu işi sonuca ulaştırın ya da sonsuza dek kapatın. Bu zamandan sonra artık yerini doldurmamız zor, son kararınızı verin” diyeceği öğrenilirken son karar da Alman yıldızın olacak. 
 
Vatan

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