Ya Aguilar ya Mitrovic !

Babel’den sonra bir an önce stoper transferini de bitirmek için yoğun bir mesai harcayan Beşiktaş Yönetimi, tüm yoğunluğunu Felipe Aguilar ile Matej Mitrovic üzerine vermeye başladı.

Mesias, Vida ve Rakitsky gibi isimleri çok para istemeleri ve Türkiye’yi tercih etmemeleri nedeniyle liste dışı bırakan yönetim, Aguilar ile Mitrovic’i ön plana aldı.

Kolombiya’nın Atletico Nacional takımında oynayan Aguilar ile Hırvatistan’ın HNK Rijeka takımında forma giyen Mitrovic ikilisinden birini transfer etmek için uğraşan Beşiktaş Yönetimi, Sobol transferine ise stoper aldıktan sonra el atacak. Genç sol bek ile her konuda anlaşan fakat biraz zaman isteyerek resmi imzayı atmayan siyah-beyazlılar, forvet transferini de bu hafta çözmeye çalışacak.

Sürpriz bir şekilde Beşiktaş’ın Antalya kampına dün gelen Başkan Fikret Orman, bu kez Samuel Eto’o transferini noktalamaya çalışacak. Bir süredir bu oyuncuyla görüşen ve önemli mesafe alan siyah - beyazlı yönetim, Kamerunlu oyuncuyu en kısa zamanda Antalya kampına yetiştirmek istiyor.