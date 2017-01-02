ANA SAYFA
Witsel'i Juventus istedi Çin aldı

WİTSEL'İ JUVENTUS İSTEDİ ÇİN ALDI

Axel Witsel'in, Zenit'ten ayrılmaya ve Çin Ligi ekiplerinden Tianjin'e transfer olmaya karar verdiği belirtildi.

» »
Haberi yazdır Arkadaşına gönderAA

İtalyan basınında yer alan habere göre, Ocak ayı transfer döneminde Zenit'ten ayrılarak Juventus'a transfer olması beklenen Belçikalı oyuncu, Fabio Cannavaro'nun çalıştırdığı Tianjin'den gelen teklifi kabul etmeye karar verdi.

Yaz transfer döneminde Juventus'a transfer olmaya çok yaklaşan, Ocak ayı için ise Torino ekibine gitmesine kesin gözüyle bakılan Witsel'ın bu kararının, Juve'yi başka isimlere yönelteceği vurgulandı.

Tianjin'in bonuslar hariç Witsel'e yıllık 18 milyon euro vereceği ve 4 yıllık sözleşme imzalanacağı kaydedildi.  

48
İngilizce öğrenmek hiç bu kadar kolay olmamıştı
Spor3 Android ve iPhone'larda... Hemen indirin!
Etiketler : , , , , ,
Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
Caner Erkin ile Şükran Ovalı evlendiGalatasaray'da Riekerink kararıSalih Dursun Antalyaspor'da
İşte Ryan Babel’in Beşiktaş’tan alacağı ücretFenerbahçe’de Emenike - Lens formülüRonaldo’dan Kroos’a tokat gibi yanıt
Beşiktaş kafilesine bomba paniğiSüper Lig'de hangi hakem ne kadar kazandı''Beşiktaş'ta eski gücüme kavuştum''
FIRSATLAR DÜNYASI
İngilizce öğrenmek hiç bu kadar kolay olmamıştı
Spor3 Android ve iPhone'larda... Hemen indirin!
Haber3Group © 2001-2017 Tüm hakları saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilemeden yayınlanamaz.
Haber Portalı Yazılımı ve Teknik Destek: CM Bilişim. Vargonen Hosting & Cloud sunucuları üzerinden yayın yapmaktadır.
Kullanım Şartları  |  Reklam  |  İnsan Kaynakları  |  Künye  |  Bize Ulaşın  |  RSS