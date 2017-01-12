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West Ham United'da Payet krizi

WEST HAM UNİTED'DA PAYET KRİZİ

West Ham United, takımdan ayrılmak isteyen Fransız futbolcu Dimitri Payet'yi satmayacağını açıkladı.

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Yeni taşındığı Olimpiyat Stadı'nda tarihinin en kötü sezon  başlangıçlarından birini yapan Hırvat teknik adam Slaven Bilic yönetimindeki West  Ham United, üst üste kazandığı puanlarla küme düşme hattından uzaklaşarak rahat  bir nefes alsa da bu kez Fransız yıldızı Payet'nin takımdan ayrılmak istemesiyle  kendisini yeni bir krizin içinde buldu.

Başkent temsilcisinin 10,7 milyon sterline Fransa'nın Olympique  Marsilya ekibinden renklerine bağladığı Payet'nin artık takımda forma giymek istemediğini basınla paylaşan Bilic, "En iyi oyuncularımızı satmak istemediğimizi  söyledik. Payet'yi satmayacağız, bu parayla ya da başka bir konuyla ilgili değil.  Ondan geri dönmesini, takım için özveri ve kararlılığını göstermesini bekliyorum." ifadelerini kullandı.
 
Ülkesinde düzenlenen 2016 Avrupa Futbol Şampiyonası'nda 3 gol atan 29  yaşındaki oyuncu, geçen yıl şubat ayında Londra ekibiyle 2021 yılına kadar  sözleşme yenilemişti. Bilic, oyuncusunun milli takım formasıyla Arnavutluk  karşısında attığı gol sonrasında yorumculuk yaptığı ITV kanalında sevincini  masanın üzerine çıkarak yaşamıştı.
 
Premier Lig'de küme düşme hattının 7 puan üstünde yer alan West Ham  United'da 18 lig maçında 2 gol ve 6 asistlik performans sergileyen Payet, geçen  hafta Manchester City'ye 5-0 yenildikleri Federasyon Kupası maçında sonradan  oyuna dahil olmuştu.

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