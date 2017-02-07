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Wesley Sneijder depremi !

WESLEY SNEİJDER DEPREMİ !

Wesley Sneijder'le ilgili Galatasaraylılar'ı üzecek haberler geliyor...

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Başakşehir maçında sakatlanan Hollandalı yıldız hafta sonu Kayserispor önünde kesin olarak yok... Sağlık kurulunun Sneijder’le ilgili, “Beşiktaş maçına yetişme ihtimali çok düşük” raporunu verdiği öne sürülüyor.

Ziraat Türkiye Kupası'nda 2-1 kaybedilen Başakşehir maçının hemen başında sakatlık geçiren Wesley Sneijder'le ilgili Galatasaraylılar'ı üzecek haberler geliyor... Karşılaşma sonrası Hollandalı yıldızın durumuyla ilgili bir açıklama yapılmış ve "Wesley Sneijder'ın sağ üst ön adale grubunda orta düzeyde zorlanma tespit edilmiştir" denilmişti. Yıldız futbolcu için "Kayseri maçına yetişir mi?" sorusu sorulurken sakatlığın sanılandan çok daha ciddi olduğu ortaya çıktı. İddialara göre Sneijder için sağlık kurulu, "Beşiktaş derbisine yetişmesi çok düşük bir ihtimal. Zorlarsak sakatlık büyüyebilir" raporunu verdi
 
SELÇUK DA HAFTA SONU YOK

Cimbom'un bir diğer sakat ismi Selçuk İnan'da Kayseri önünde forma giyemeyecek. Lionel Carole'un ağrılarının büyük oranda geçtiği ve oynayacak durumu geleceği belirlendi.
 
DERBİ SON MAÇI OLABİLİR!

Başakşehir yenilgisi sonrası birkez daha hedef tahtasına oturtulan Riekerink çok sıkıntılı bir süreçten geçiyor. Kulislerde konuşulanlara göre Beşiktaş derbisinden de kötü bir skor çıkarsa Hollandalı teknik adamla yollar ayrılacak. 

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