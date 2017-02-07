Volkan'dan sevinç uyarısı

Sarı lacivertli ekipte futbolcular, Beşiktaş galibiyetinin ardından Vodafone Arena'da soyunma odasında büyük coşku yaşadı. F.Bahçe marşları söyleyen oyuncular, birbirlerine sarılarak dev zaferi kutladı. Kaptan Volkan Demirel ise “Arkadaşlar sevinci abartmayalım. Bu mücadeleyi ligde de devam ettireceğiz, şampiyon olduğumuz zaman doya doya eğleniriz” diye konuştu.

“Büyük maçları iyi oynuyoruz ancak diğer maçlarda zorlanıyoruz” diyen Volkan Demirel, “Bunu düzeltmemiz lazım” ifadelerini kullandı. Fenerli futbolcular, soyunma odasında ayrıca Beşiktaş'ın evindeki yenilmezlik serisine de göndermede bulundu. Oyuncular, “Geçmişte bunun örnekleri var, bu bir gelenek. Yenilmeyen yoktur, F.Bahçe ile oynamayan takım vardır” dedi.