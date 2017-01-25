Volkan Demirel'e rakip çıktı

Kayseri Erciyesspor'un 16 yaşındaki oyuncusu Caner Yurdakul, şimdiden Süper Lig takımlarının listesinde yer alıyor.

5 TAKIM İSTİYOR

U-15 Milli Takımı'nın değişmez isimlerinden olan Caner Yurdakul, gösterdiği performans ile Süper Lig'den Fenerbahçe, Bursaspor, Osmanlıspor ve Kasımpaşa'dan teklif aldı.

Bunun yanı sıra TFF 1. Lig'de alt yapıya verdiği önem ile bilinen Altınordu da genç file bekçisi için kulübe teklif getirdi.

Bu kulüplerin transfer tekliflerini kulübe ulaştırdığı ancak şu anda mavi-siyahlı kulüpte devam eden yönetim krizi nedeniyle cevap verilmediği öğrenildi.

PROFESYONEL OLACAK

Eğer bu ismin transferi gerçekleşmezse Kayeseri Erciyesspor'un önümüzdeki günlerde profesyonel sözleşme imzalayacağı ve lige bu kaleci ile devam edeceği öğrenildi.

Bu gerçekleşirse Caner Yurdakul ikinci ligde forma giyen en genç kaleci olacak.