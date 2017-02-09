Volkan Demirel ve Robin Van Persie tepkisi

Sarı kırmızılı kulübün aylık olağan Divan Kurulu toplantısında söz alan iki üye, Fenerbahçeli 2 futbolcuyu eleştirdi.



"ROBİN VAN PERSİE'NİN RAHATSIZLIĞI VARSA DOKTORA GİTSİN"



Basketbol maçı sonrasında Galatasaray'a edilen küfürlü tezahürata eşlik eden Volkan Demirel'in TFF'den gerekli cezayı alması adına yönetimin bu konuyu takip etmesi istenirken Beşiktaş-Fenerbahçe derbisinde Dusko Tosic ile tartışırken elini sortunun içine sokan Robin Van Persie için ise"Rahatsızlığı varsa doktora git" ifadesi kullanıldı.



Volkan Demirel'e savcılıktan soruşturma



Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı, Fenerbahçe ve Galatasaray arasında oynanan Türkiye Basketbol Ligi karşılaşması sonrasında hakaret içerikli tezahürat yapan Volkan Demirel hakkında soruşturma başlattı.



Volkan Demirel, Ülker Sports Arena'da oynanan Fenerbahçe - Galatasaray basketbol mücadelesi sonrasında hakaret içeren tezahüratta bulunması nedeniyle Savcılık soruşturma başlattı. Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı bu kapsamda, Demirel hakkında 6222 Sayılı Sporda Şiddet ve Düzensizliğin Önlenmesi'ne Dair Kanun'un 14. maddesi kapsamında yasal gereği yapılmak üzere Ceza Muhakemeleri Kanunu'nun 160. maddesi uyarıca resen soruşturma açtı.



ERGİN ATAMAN: "VOLKAN ABARTMIŞ"



Galatasaray Odeabank antrenörü Ergin Ataman maçın ardından Volkan Demirel ile ilgili yaptığı açıklamada, "Bence Volkan coşkusunu abartmış ve sınırını da aşmış. Çok da uzatılacak bir şey yok. Bu yeni değil. Geçen maç bitiminde çalınan müziği de unutmadık. (Çalgıcı karısı). O müziği de Volkan çaldırmadı herhalde. Bunun altındaki temel yerlere bakmak lazım. Fanatizm artık öyle boyutlara geldi ki, oyunculara da sıçramaya başladı. Bu çok tehlikeli. Bu fanatizmi yaratan da yönetimler. Ben Volkan'ın bu görüntülerinin bilinçli olduğunu düşünmüyorum. O coşku içinde bilinç altından çıkan bir hareket olarak görüyorum." diye konuşmuştu.