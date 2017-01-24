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Volkan Demirel takıma sert çıktı

VOLKAN DEMİREL TAKIMA SERT ÇIKTI

Fenerbahçe'nin kaptanı Volkan Demirel, Başakşehir maçı sonrası takım arkadaşlarına sert çıktı: Maç seçmeyin...

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Galatasaray ve Beşiktaş'ın ardından şampiyonluk yarışındaki bir başka rakip olan Başakşehir'e de Kadıköy'de sahayı dar eden Fenerbahçe'de, kaptanlar kalan 16 maçta takımdan tam konsantrasyon istedi. Volkan Demirel maç sonunda takımla yaptığı konuşmada her maçın 3 puan değerinde olduğunu ve artık puan kaybı haklarının kalmadığının altını çizdi.

 Volkan, "Büyük maçlarda herkes mükemmel mücadele ediyor. Ama bazı maçlarda mücadele gücümüz düşüyor ve beklenmedik kayıplar yaşıyoruz. Adanaspor maçı da Başakşehir maçı da 3 puan değerinde. Önemli rakiplerimize karşı hep üstün oyun oynadık. Ama Kadıköy'de düşme hattında olan takımlara puan verip, şampiyonluğa oynayan takımlara sahayı dar ediyorsak hata bizde demektir" diye konuştu.

Sabah

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