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Volkan Demirel rotayı belirledi

VOLKAN DEMİREL ROTAYI BELİRLEDİ

Fenerbahçe'de kaptan Volkan Demirel, Spor Toto Süper Lig'deki ikinci yarı öncesi önemli açıklamalarda bulundu.

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Geriden geldiği şampiyonluk yarışında oyununu geliştiren F.Bahçe'de planlar ikinci yarının ilk haftalarınagöre yapılıyor. Kaptan Volkan Demirel de ilk 6 haftanın çok önemli olduğunu, özellikle devre arası dönüşü oynanacak iki maçın kaderi çizeceğine işaret etti.

Volkan, “Adana ve Başakşehir maçları çok önemli. Bu iki maçı kayıpsız geçersek şampiyonluk havasını yakalarız ve şampiyonluk yolunda önümüz açılır. Başakşehir bize yenilirse düşüşe geçebilirler. Bizde hoca iyi, takım iyi, arkadaşlık iyi. Bu iyiler bizi şampiyonluğa ulaştıracak” ifadelerini kullandı.

AMK Gazetesi
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