Volkan Demirel rotayı belirledi

Geriden geldiği şampiyonluk yarışında oyununu geliştiren F.Bahçe'de planlar ikinci yarının ilk haftalarınagöre yapılıyor. Kaptan Volkan Demirel de ilk 6 haftanın çok önemli olduğunu, özellikle devre arası dönüşü oynanacak iki maçın kaderi çizeceğine işaret etti.

Volkan, “Adana ve Başakşehir maçları çok önemli. Bu iki maçı kayıpsız geçersek şampiyonluk havasını yakalarız ve şampiyonluk yolunda önümüz açılır. Başakşehir bize yenilirse düşüşe geçebilirler. Bizde hoca iyi, takım iyi, arkadaşlık iyi. Bu iyiler bizi şampiyonluğa ulaştıracak” ifadelerini kullandı.