Volkan Demirel Beşiktaş'a meydan okudu

Fenerbahçe kaptanı Volkan Demirel, "Beşiktaş maçını kazanıp ayağa kalkacağız. Lig maçında elimizden zor kurtuldular." dedi.

Volkan lig yarışında darbe aldıklarını söyleyerek şu ifadeleri kullandı:

"BU KEZ ELİMİZDEN KAÇAMAYACAKLAR"

"Beşiktaş'la oynayacağımız Türkiye Kupasımaçında ayağa kalkacağız. Rakibimiz bizi iyi tanır. Lig maçında elimizden zor kurtuldular. Bir tek atak yapmadan maçı tamamladılar. Bu kez ise aynısı olmayacak. Kendi sahalarında ezeli rakibimizi yenip tur atlayacağız ve Süper Lig'de üzdüğümüz camiamızı bir nebze olsun sevindireceğiz" ifadelerini kullandı.

"BÜYÜK ENGELİ AŞACAĞIZ"

Zor maçları ve derbileri sevdiklerini söyleyen Volkan, "Uzun bir aradan sonra ilk kez arkamıza rakip sahada taraftarımızı da alacağız. Kazanıp, Türkiye Kupası'nı müzemize götürme yolunda büyük bir engeli aşacağız" diye konuştu.