Vodafone Arena'nın çatısına onay verildi

İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisi, yenilenen Beşiktaş Vodafone Arena'nın deniz seviyesine göre yüksekliğini 2 metre arttırarak 28 metre, çatı yüksekliğini de 4 metre arttırarak 38 metre olarak düzenleyen Koruma Kurulu kararını onayladı.

İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisi'nin Ocak ayı toplantısının 4. birleşimi, belediyenin Saraçhane'deki binasında gerçekleşti.

Meclis'te Vodafone Arena'nın çatısına ilişkin imar planı değişikliği teklifi gündeme geldi. Teklifi içeren komisyon raporu, Meclis üyelerinin oy birliğiyle kabul edildi.

Büyükşehir Belediye Meclisi'nde, İstanbul 3 Numaralı Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu'nun 8 Aralık 2016'da aldığı, yenilenen Beşiktaş Vodafone Arena'nın çatı yüksekliğine ilişkin kararı da onaylandı.

AK Parti ve CHP grup başkanvekilleri yaptıkları konuşmalarla, stadın yapılmasında emeği geçenlere teşekkür etti.

Alınan karara göre, yenilenen Beşiktaş Vodafone Arena'nın 26 metre olan deniz seviyesine göre yüksekliği 2 metre arttırılarak 28 metreye, 34 metre olan çatı yüksekliği de 4 metre arttırarak 38 metreye çıkarıldı.

Beşiktaş'ın yenilenerek Vodafone Arena adını alan stadı için Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından onaylanan 2013 tarihli planda stadyumun deniz seviyesine göre yüksekliği 26 metre, çatı yüksekliği 34 metre olarak belirlenmiş ancak stadın yüksekliğinin planda belirlenen yüksekliği aştığı ortaya çıkınca plan değişikliğine gidilmişti.