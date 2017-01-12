ANA SAYFA
Vodafone Arena'nın çatısına onay verildi

VODAFONE ARENA'NIN ÇATISINA ONAY VERİLDİ

İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisi, Beşiktaş Vodafone Arena'nın çatı yüksekliğini onayladı.

»
Haberi yazdır Arkadaşına gönderAA

İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisi, yenilenen Beşiktaş Vodafone Arena'nın deniz seviyesine göre yüksekliğini 2 metre arttırarak 28 metre, çatı yüksekliğini de 4 metre arttırarak 38 metre olarak düzenleyen Koruma Kurulu kararını onayladı. 

İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisi'nin Ocak ayı toplantısının 4. birleşimi, belediyenin Saraçhane'deki binasında gerçekleşti.

Meclis'te Vodafone Arena'nın çatısına ilişkin imar planı değişikliği teklifi gündeme geldi. Teklifi içeren komisyon raporu, Meclis üyelerinin oy birliğiyle kabul edildi. 

Büyükşehir Belediye Meclisi'nde, İstanbul 3 Numaralı Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu'nun 8 Aralık 2016'da aldığı, yenilenen Beşiktaş Vodafone Arena'nın çatı yüksekliğine ilişkin kararı da onaylandı. 

AK Parti ve CHP grup başkanvekilleri yaptıkları konuşmalarla, stadın yapılmasında emeği geçenlere teşekkür etti.

Alınan karara göre, yenilenen Beşiktaş Vodafone Arena'nın 26 metre olan deniz seviyesine göre yüksekliği 2 metre arttırılarak 28 metreye, 34 metre olan çatı yüksekliği de 4 metre arttırarak 38 metreye çıkarıldı. 

 Beşiktaş'ın yenilenerek Vodafone Arena adını alan stadı için Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından onaylanan 2013 tarihli planda stadyumun deniz seviyesine göre yüksekliği 26 metre, çatı yüksekliği 34 metre olarak belirlenmiş ancak stadın yüksekliğinin planda belirlenen yüksekliği aştığı ortaya çıkınca plan değişikliğine gidilmişti.

70
İngilizce öğrenmek hiç bu kadar kolay olmamıştı
Spor3 Android ve iPhone'larda... Hemen indirin!
Etiketler : , , , , , ,
Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
Yusuf Namoğlu'ndan Fenerbahçe'ye yanıtVodafone Arena'nın çatısına onay verildiRus takımları kamp programlarını iptal ediyor
Beşiktaş için Ali Adnan iddiasıNeymar'ın kızkardeşinden olay fotoğraflarMessi neden hala sözleşme yenilemiyor ?
Digitürk tüm maçları ücretsiz yaptıFenerbahçe Galatasaray'a fark attı !Umut Gündoğan Manisaspor'da
FIRSATLAR DÜNYASI
İngilizce öğrenmek hiç bu kadar kolay olmamıştı
Spor3 Android ve iPhone'larda... Hemen indirin!
Haber3Group © 2001-2017 Tüm hakları saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilemeden yayınlanamaz.
Haber Portalı Yazılımı ve Teknik Destek: CM Bilişim. Vargonen Hosting & Cloud sunucuları üzerinden yayın yapmaktadır.
Kullanım Şartları  |  Reklam  |  İnsan Kaynakları  |  Künye  |  Bize Ulaşın  |  RSS