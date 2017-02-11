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Vodafone Arena'da gülen Malatyaspor

VODAFONE ARENA'DA GÜLEN MALATYASPOR

Yeni Malatyaspor ile Denizlispor TFF 1. Lig'de 20. hafta maçında karşılaştı.

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Vodafone Arena'da oynanan maçı Yeni Malatyaspor, Denizlispor'u Dialiba, Pereira ve Ayite'nin golleriyle 3-1 mağlup etti. Denizlispor'un bir de penaltı kaçırdığı maçta tek golünü Alperen kaydetti.

TFF 1.Lig’de şampiyonluğun en güçlü adaylarından olan Yeni Malatyaspor, bakıma alınan stadı sebebiyle bugün Denizlispor’u Beşiktaş’ın evi Vodafone Arena’da konuk etti.

Yeni Malatyaspor'un etkili başladığı mücadelenin 42. dakikasında Dialiba, sol kanattan getirdiği topta kaleci Asil Kaan Güler'İ mağlup etti ve ilk yarı 1-0 sona erdi.

Bu skorun ardından ikinci yarı daha iyi bir futbol ortaya koyan Evkur Yeni Malatyaspor, 62. dakikada kullanılan köşe vuruşunda Pereira'nın şık vuruşu ile skoru 2-0'a getirdi.  72. dakikada Denizlispor,  Moritz'in köşe vuruşunda Alper'in kafa vuruşuyla farkı 1'e indirdi: 2-1.

Bu golün ardından Denizlispor, oyun olarak maçı dengelese de 72. dakikada Ayite'nin golüne engel olamadı ve skor 3-1 oldu.  Mücadelenin son anlarında Denizlispor, Anıl'ın ayağından bir de penaltı kaçırdı ve maç 3-1 Evkur Yeni Malatyaspor'un üstünlüğü ile sona erdi.

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