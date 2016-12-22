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Vodafone Arena'da geniş güvenlik önlemleri

VODAFONE ARENA'DA GENİŞ GÜVENLİK ÖNLEMLERİ

''Yıldızlar Karması'' dayanışma maçı öncesinde yoğun güvenlik önlemleri hakemleri de vurdu.

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Terör olayları karşısında bir araya gelen futbol ailesinin düzenlediği, BJK Vodafone Arena'da bugün saat 19.00'da başlayacak "Yıldızlar Karması" dayanışma maçı öncesinde güvenlik önlemleri üst düzeyde...

Öyle ki; güvenlik güçleri stadyum çevresinde deyim yerindeyse kuş uçurtmuyor! 

Karşılaşmada düdük çalacak hakem Cüneyt Çakır'ın yardımcılarından Tarık Ongun'da, bu durumdan nasibini aldı.

Vodafone Arena'ya giriş yapmak isteyen Ongun'u durduran güvenlik güçleri, deneyimli hakemin çantasını didik didik aradı.

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