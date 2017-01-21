Vitor Hugo'dan Galatasaray'ı üzecek açıklama

Galatasaray'ın transfer gündeminde yer alan Brezilyalı stoper Vitor Hugo, ülke basınına yaptığı açıklamada takımı Palmeiras'ta kalacağının sinyallerini verdi.
Galatasaray'ın uzun süredir kadrosuna katmak için girişimlerde bulunduğu Vitor Hugo, ülke basınına yaptığı açıklamada takımında kalmaktan yana olduğuna dair ifadeler kullandı.
Sarı-Kırmızılılar'ın yanı sıra Juventus ve Fiorentina'nın da listesinde bulunan Vitor Hugo, ''Transferle ilgili tüm görüşmeleri menajerime bıraktım. Ben takımım Palmeiras'a odaklanmış durumdayım. 2015 yılında buraya bir yabancı olarak geldim, kendimi kanıtladım ve kupalar kazanmaya başladım. Ve burada tarih yazmaya devam etmek istiyorum'' dedi.
Palmerias'ın Felipe Melo, Michael Bastos, Alejandro Guerra gib isimleri kadrosuna katarak ''canavar'' gibi bir takım haline geldiğini söyleyen Hugo, ''Geçen yıl şampiyonluğu kazanmıştık. Bu yıl çok daha güçlü bir takım haline geldik. Libertadores ve diğer kupaların hepsine talibiz'' diye konuştu.
Brezilya Mili Takımı'nın 25 Ocak'ta Kolombiya ile oynayacağı hazırlık maçının aday kadrosuna dahil edilen Hugo, Palmeiras formasıyla çıktığı 117 maçta 13 gol kaydetmişti.
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VİTOR HUGO'DAN GALATASARAY'I ÜZECEK AÇIKLAMA
Vitor Hugo, ülke basınına yaptığı açıklamada takımında kalmaktan yana olduğuna dair ifadeler kullandı.
Galatasaray'ın transfer gündeminde yer alan Brezilyalı stoper Vitor Hugo, ülke basınına yaptığı açıklamada takımı Palmeiras'ta kalacağının sinyallerini verdi.
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