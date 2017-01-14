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Vitor Hugo transferinde kriz çıktı

VİTOR HUGO TRANSFERİNDE KRİZ ÇIKTI

Galatasaray yönetiminin 'bitti' gözüyle baktığı Vitor Hugo transferi iyice çıkmaza girdi...

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Galatasaray’da Vitor Hugo defteri kapanmak üzere...

Bonservisi Sao Paulo ve Palmeiras kulüplerinin yanı sıra birkaç menajerlik şirketinin elinde olan 25 yaşındaki futbolcu için ciddi miktarda peşin para talep edildiği öğrenildi.

10 milyon Euro’dan başlayan pazarlıklar 8 milyon Euro’ya kadar düşerken, bunun 4 milyon Euro’sunun hemen istenmesi, Galatasaray’ın işini zora soktu.

Bu nedenle yönetimin şimdilik Hugo transferinde geri adım atma kararı aldığı öğrenildi. Eğer Brezilyalılar fiyat düşerse, transfer tekrar gündeme gelebilecek.

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