ANA SAYFA
'Video Hakem' kararı verildi !

'VİDEO HAKEM' KARARI VERİLDİ !

TFF ve Kulüpler Birliği, Video Hakem Sistemi(VAR) projesiı için FIFA'nın Zürih'teki merkezinde FIFA ve IFAB yetkililerinden bilgi aldı.

» »
Haberi yazdır Arkadaşına gönderAA

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), çalışmalarına hız verilen Video Yardımcı Hakem (VAR) sistemi ile ilgili önemli bir aşamaya geçildiğini duyurdu.

Yapılan açıklamada, Uluslararası Futbol Birliği Kurulu (IFAB) ile FIFA'nın İsviçre'nin Zürih kentinde bulunan merkezlerinde, VAR'a geçiş hazırlıklarının ele alındığı toplantılar gerçekleştirildiği kaydedildi.

TFF Genel Sekreteri Kadir Kardaş, Merkez Hakem Kurulu (MHK) Danışmanı ve FIFA VAR Uzmanı Roberto Rosetti, Kulüpler Birliği Vakfı Genel Sekreteri Mesut  Altan, IFAB Genel Sekreteri Lukas Brud ve IFAB Baş Teknik Danışmanı David  Elleray'in katıldığı toplantılarla ilgili olarak, "Önümüzdeki mart ayında testlere başlanması konusunda fikir birliğine varıldı." ifadeleri kullanıldı.

Toplantılarda, FIFA Baş Teknik Sorumlusu Marco van Basten, FIFA Teknoloji Departmanı Müdürü Johannes Horzmuller ve FIFA Teknoloji Departmanı Sorumlusu Danielle Diana'nın, projenin teknolojik altyapısına dair bilgilendirme yaptığı da aktarıldı.

36
İngilizce öğrenmek hiç bu kadar kolay olmamıştı
Spor3 Android ve iPhone'larda... Hemen indirin!
Etiketler : , , , , ,
Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
TFF'den Fikret Orman'a 'süt kupası' tepkisiBeşiktaş Demba Ba'yı geri çağırdıHasan Ali Kaldırım'dan flaş iddia !
Daniella Chave ve Eduardo Vargas fena kapıştıPSG'den Agüero bombasıHakan Çalhanoğlu 4 ay boyunca ücret almayacak
Beşiktaş Quaresma’yı resmen açıkladıFikret Orman özür diledi !Ahmet Çakar'dan Fikret Orman'a olay gönderme
FIRSATLAR DÜNYASI
İngilizce öğrenmek hiç bu kadar kolay olmamıştı
Spor3 Android ve iPhone'larda... Hemen indirin!
Haber3Group © 2001-2017 Tüm hakları saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilemeden yayınlanamaz.
Haber Portalı Yazılımı ve Teknik Destek: CM Bilişim. Vargonen Hosting & Cloud sunucuları üzerinden yayın yapmaktadır.
Kullanım Şartları  |  Reklam  |  İnsan Kaynakları  |  Künye  |  Bize Ulaşın  |  RSS