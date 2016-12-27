Vargas artık an meselesi

Uzun süredir gündemde olan Eduardo Vargas, forma şansı bulamadığı Hoffenheim’dan ayrılmayı kafasına koymuştu.
Sarı-Kırmızılılar’a da yeşil ışık yakan Vargas’ın, Cim Bom’a sıcak baktığı ve her an tarafların anlaşabileceği öğrenildi.
27 yaşındaki forvet oyuncusunun bonservisinin yaklaşık 7 milyon Euro civarında olduğu, bu yüzden Şilili forvetin sezon sonuna kadar kiralık olarak kadroya katılmasının yüksek ihtimal olduğu belirtildi.
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