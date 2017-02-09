Van Persie'ye suç duyurusu

Ziraat Türkiye Kupası'nda Beşiktaş ile fenerbahçe arasında oynanan maçta elini şortunun içerisine sokan ve taraftarlara dil çıkaran Robin van Persie hakkında suç duyurusunda bulunuldu.



Hürriyet'in haberine göre; Beşiktaş Kulubü Kongre Üyesi Avukat Ömeralp Pulotoğlu, Fenerbahçeli Robin Van Persie hakkında, ‘toplum değerlerini aşağılama' suçundan İstanbul Cumhuriyet Savcılığı'na suç duyurusunda bulundu.



Fenerbahçeli futbolcu Robin Van Persie hakkında, İstanbul Cumhuriyet Savcılığı'na verilen suç duyurusu dilekçesinde, Persie'nin toplum değerlerini aşağıladığı belirtilerek, kişilerin huzur ve sükununu bozma, hakaret, suç işlemeye tahrik, halkı kin ve düşmanlığa tahrik, aşağılama, kanunlara uymamaya tahrir ve hayasızca hareketler suçlarından cezalandırılması talep edildi.



Robin Van Persie'ye dil çıkarma hareketinden ceza gelecek mi?

Ziraat Türkiye Kupası son 16 turunda Beşiktaş - Fenerbahçe derbisinin ilk yarısında siyah beyazlı taraftarların olduğu tribüne doğru dil çıkaran ve 41. dakikada Tosic'in kırmızı kart gördüğü pozisyonda rakibine doğru elini şortunu içine sokan Van Persie'nin ceza alıp almayacağı büyük merak konusu. TFF talimatlarına göre Van Persie'nin elini şortuna soktuğu an yayıncı kuruluşun maç kamerasında görülmediği için cezai bir durumun olmadığını gösterirken, tribünlere karşı dil çıkarma hareketinin ise maç kamerasında yer aldığı ve bununla ilgili olarak ceza alabileceği gündemde.



''ROBİN VAN PERSIE'YE GÖRÜNTÜDEN CEZA VERİLEMEZ''



Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan Fenerbahçe Asbaşkanı Şekip Mosturoğlu ise şunları söyledi:



"Fikret Orman'ın özrünü ben kabul ediyorum. Ama camiam, taraftarlar ve Hasan Çetinkaya kabul eder mi bilemiyorum. Robin Van Persie görüntüden sevk edildi. Eğer hakem saha içinde Van Persie'nin hareketini görseydi sarıdan fazlası çıkmazdı. Robin Van Persie'nin hareketi için 100 hukukçu getirin, sportmenliğe aykırı hareket der. Görüntüden sevk yapılmaz. Robin Van Persie ile hakem arasında 3 metre var. Dil çıkarıyorsa neden orta hakemi uyarmıyor? Van Persie'nin sevk maddesi 41 değil, 36 olmalıydı. Van Persie görüntüden ceza almaz. Eğer FIFA kuralları uygulanacaksa bu görüntülerden Van Persie'ye ceza verilemez.''