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Van Persie'den Wenger'e ağır sözler !

VAN PERSİE'DEN WENGER'E AĞIR SÖZLER !

Fenerbahçeli futbolcu Robin van Persie, Arsenal'deki eski hocası Arsene Wenger'i eleştirdi.

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Robin van Persie'den eski hocası Arsene Wenger için sert sözler. The Sunday Times'ta eski Manchester Unitedlı Rio Ferdinand'ın sözlerine dayandırılarak verilen haberde Van Persie'nin Arsenal ve Wenger için şu ifadeleri kullandığı belirtildi: "'Kazanan' takımlara gittiğimizde farklı bir mantalite ile karşılaştık."

​Rio Ferdinand da hiçbir zaman Wenger için oynamak istemediğini dile getirirken, "Wenger'in takımları maçtan maça farklı oynuyor, zorlu maçlara iyi reaksiyon veremiyor ve uzun vadeli düşünmüyor" ifadelerini kullandı.

Arsenal ile olan sözleşmesi bu sezon sonunda bitecek olan Fransız menajerin emekliye ayrılabileceği konuşuluyor. Bir başka iddia ise Arsenal yönetimi ona iki yıllık yeni bir sözleşme önerecek. 

Fenerbahçe'nin Hollandalı yıldızı Robin van Persie, 2004-2012 yılları arasında Wenger yönetimindeki Arsenal'de oynamış ve sonrasında Manchester United'a transfer olmuştu. 

Ajansspor
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