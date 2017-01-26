ANA SAYFA
Van Persie'den taraftarları çıldırtan hamle

VAN PERSİE'DEN TARAFTARLARI ÇILDIRTAN HAMLE

Robin van Persie'nin Amsterdam'da Napoli ile bir görüşme yaptığı öne sürüldü.

»
Haberi yazdır Arkadaşına gönderAA

Robin van Persie, Napolili yetkililerle birlikte yemeğe katılıp transfer görüşmesi yaptı. Napoli'nin Fenerbahçe'den çok daha az maaş vermesi görüşmeleri tıkadı.

NAPOLİ CİMRİ DAVRANDI

İtalyan basınında yer alan habere göre; Napolili yetkililer, Robin van Persie ile bir yemekte görüştüler. Yemek sırasında Napoli, Robin van Persie ile rakamlar üzerinde de konuştular ancak Hollandalı yıldızın Fenerbahçe'den aldığı maaşla, Napoli'nin önerdiği rakam arasında uçurum olunca görüşme olumsuz sonuçlandı.

Rakamlarda bir uzlaşmaya varılamayacağının anlaşılması üzerine iki tarafında dostluk içerisinde yemeği noktaladığı belirtildi.

Robin van Persie, bu sezon Fenerbahçe formasıyla çıktığı 14 maçta 6 gol atıp 2 asist yaptı.

26
İngilizce öğrenmek hiç bu kadar kolay olmamıştı
Spor3 Android ve iPhone'larda... Hemen indirin!
Etiketler : , , , ,
Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
Fenerbahçe Galatasaray'ı yıktıVan Persie'den taraftarları çıldırtan hamleAkif Çağatay Kılıç'tan flaş açıklamalar
Günün bomba transfer haberleri (26 Ocak)Bursaspor'dan Fatih Terim bombasıFenerbahçe'nin yeni 10 numarası: Blanco
Muharrem Usta'dan flaş Mehmet Ekici açıklamasıAziz Yıldırım'ın cezası kesinleştiKayseri ve Beşiktaş el ele üst tura yükseldi
FIRSATLAR DÜNYASI
İngilizce öğrenmek hiç bu kadar kolay olmamıştı
Spor3 Android ve iPhone'larda... Hemen indirin!
Haber3Group © 2001-2017 Tüm hakları saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilemeden yayınlanamaz.
Haber Portalı Yazılımı ve Teknik Destek: CM Bilişim. Vargonen Hosting & Cloud sunucuları üzerinden yayın yapmaktadır.
Kullanım Şartları  |  Reklam  |  İnsan Kaynakları  |  Künye  |  Bize Ulaşın  |  RSS