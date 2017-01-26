Van Persie'den taraftarları çıldırtan hamle

Robin van Persie, Napolili yetkililerle birlikte yemeğe katılıp transfer görüşmesi yaptı. Napoli'nin Fenerbahçe'den çok daha az maaş vermesi görüşmeleri tıkadı.

NAPOLİ CİMRİ DAVRANDI

İtalyan basınında yer alan habere göre; Napolili yetkililer, Robin van Persie ile bir yemekte görüştüler. Yemek sırasında Napoli, Robin van Persie ile rakamlar üzerinde de konuştular ancak Hollandalı yıldızın Fenerbahçe'den aldığı maaşla, Napoli'nin önerdiği rakam arasında uçurum olunca görüşme olumsuz sonuçlandı.

Rakamlarda bir uzlaşmaya varılamayacağının anlaşılması üzerine iki tarafında dostluk içerisinde yemeği noktaladığı belirtildi.

Robin van Persie, bu sezon Fenerbahçe formasıyla çıktığı 14 maçta 6 gol atıp 2 asist yaptı.