Van Persie'den iddialı sözler

Fenerbahçe Teknik Direktörü Dick Advocaat'ın bu akşamki Beşiktaş maçında ilk 11'de sahaya sürmeyi planladığı Robin van Persie, Beşiktaş karşısında turdan emin. Hollandalı yıldız, takım arkadaşlarıyla Samandıra Tesisleri'nde yaptığı derbi sohbetinde, "Beşiktaş'ın tek avantajı taraftarı. Kazanmaya yakın olan taraf biziz" ifadelerini kullandı. "Sahada iyi konsantre olduğumuzda, neler yapabileceğimizi herkese gösterdik" diyen Van Persie şöyle devam etti:

BÜYÜK MAÇLARDA HER ZAMAN ÜSTÜNÜZ



"Ligin ilk yarısında Kadıköy'de oynadığımız maçta Beşiktaş kalemize şut dahi atamadı. Büyük maçlarda her zaman oyun olarak rakiplerimizden üstündük. Beşiktaş'ın bu karşılaşmadaki tek avantajı maçın Vodafone Arena'da seyircisinin önünde oynanması. Kalite ve tecrübe olarak onları alt edebileceğimizi düşünüyorum. Ortaya koyacağımız oyunla Beşiktaş taraftarının desteğini arkalarına almalarını engellememiz şart. Bunu başarırsak, kazanan taraf biz olacağız. Ben buna yürekten inanıyorum."

ADVOCAAT UYARDI



Fenerbahçe Teknik Direktörü Dick Advocaat, Beşiktaş'ın Alanyaspor ve Konyaspor ile oynadığı maçların analizi sonrası rakibin ilk 15 dakikada kurduğu baskıya dikkat çekti. Hollandalı çalıştırıcı, talebeleriyle yaptığı görüşmede, "Bize karşı da aynı strateji ile başlayacaklar. Bu nedenle ilk 15 dakikada çok önemli. Maça yüzde 100 konsantrasyonla başlayıp, oyun kontrolünü elimizde tutarsak, onların dengesini bozup, gol pozisyonu bulabiliriz" dedi.