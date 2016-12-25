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Van Persie Trabzonspor maçında yok

VAN PERSİE TRABZONSPOR MAÇINDA YOK

Fenerbahçe'nin Hollandalı yıldızı Robin van Persie, Trabzonspor maçı kadrosuna alınmadı.

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Spor Toto Süper Lig'in ilk yarısının  son maçında, 16. hafta mücadelesinde Trabzonspor deplasmanına çıkacak olan Fenerbahçe'de Van Persie bu karşılaşmanın kadrosuna alınmadı. 

Van Persie'nin sakatlığı dolayısıyla bu maçın kadrosuna alınmadığı öğrenildi. Hollandalı yıldız Gençlerbirliği maçında da 11. dakikada kenara işaret ederek ayağını gösterip, oyundan çıkmak istemiş ve yerini Moussa Sow'a bırakmıştı. 

Trabzon'da gol atmıştı

Yıldız oyuncu geçtiğimiz sezon Avni Aker'de oynanan ve Fenerbahçe'nin 4-02lık üstünlüğüyle sona eren mücadelede frikikten güzel bir gol atmış ve takımının 3 puanında pay sahibi olmuştu. 

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