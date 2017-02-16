Van Persie Rusları şoke etti: ''İnanılır gibi değil''

“Van Persie’nin olmaması bizi fazlasıyla üzdü. Sırf onu izlemek için, Krasnodar’ın ezeli rakibi Kuban taraftarları bile maça bilet almıştı. Kadroya alınmaması inanılır gibi değil."

Robin van Persie’nin kadroda olmaması sebebiyle Rusya’da büyük bir şaşkınlık yaşanıyor. Sizden bunun haberini aldığımda duyduklarıma inanamadım. Hollandalı yıldızın gelmemesi biz gazeteciler gibi taraftarları da üzdü. Sonuçta Van Persie, bir dünya yıldızı ve herkesin sahada olmasını isteyeceği bir isim. Alınmaması gerçekten ilginç.”

‘Fenerbahçe’nin kartviziti’



“Hollandalı yıldız, bana göre Fenerbahçe’nin Dick Advocaat’la birlikte kartviziti gibi. Krosnadar kentinde Kuban daha popüler bir takım. Ancak şu anda ikinci ligdeler. Onların taraftarlarının bile van Persie’yi izlemek için bilet aldıklarını duydum.”



‘Krasnodar, Chelsea gibi’

“Maça gelirsek; Andreas Granqvist’in cezalı olması Krasnodar savunması için büyük bir sorun. Mamaev de henüz tam hazır olmadığı için riske edilmeyecek gibi gözüküyor. Smolov, takımın en önemli ismi ve Rusya’nın 1 numaralı forveti. Fenerbahçe, kağıt üzerinde maçın favorisi. Ancak Krasnodar da evinde çok tehlikeli. Hızlı oynuyorlar ve kontratak üzerine yoğunlaşıyorlar. Model olarak Chelsea’nin oyun anlayışını almış durumdalar.”



2. sürpriz!



Robin van Persie’nin İstanbul’da bırakılmasının ardından herkes, “Peki forvette kim oynayacak?” sorusunu sormaya başladı. Genel beklenti, UEFA listesine bildirilen Fernandao’nun formayı giymesi. Ancak Advocaat, bu konuda da sürpriz bir karar vermeye hazırlanıyor. Tecrübeli çalıştırıcı, Aralık ayından beri süre almayan Emmanuel Emenike’yi Krasnodar’a karşı özel olarak hazırladı. Advocaat, Emenike’nin sürati ve güçlü fiziğiyle Rus ekibini daha fazla zorlayacağı görüşünde. Hollandalı teknik adam ayrıca, affedildikten sonra kendisini kanıtlamak için sabırsızlıkla fırsat verilmesini bekleyen Nijeryalı’nın bu akşam son derece motive bir şekilde oynayacağına inanıyor. Dick Advocaat ayrıca Volkan Şen’i de İstanbul’da bıraktı. Fenerbahçe’de bu akşam cezalı Skrtel’in yerine Neustadter görev yapacak. Bursa’da yedek bekleyen Hasan Ali Kaldırım da Rusya’da İsmail Köybaşı’dan formayı geri alacak...



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