ANA SAYFA
Van Persie müjdesi !

VAN PERSİE MÜJDESİ !

Fenerbahçe'de sağlık heyeti Van Persie için oynayabilir raporu verdi

»
Haberi yazdır Arkadaşına gönderAA

Hollandalı oyuncu, sakatlığı nedeniyle kampta birçok idmanı takımdan ayrı bir şekilde, özel program dahilinde sürdürüyordu.

Hollandalı oyuncu, sakatlığı nedeniyle kampta birçok idmanı takımdan ayrı bir şekilde, özel program dahilinde sürdürüyordu.
 
Advocaat, Denizlispor maçında da öğrencisini riske etmeyerek kulübede oturttu. RvP’den sonunda müjdeli haber geldi. Ağrıları tamamen geçen Van Persie için sağlık heyeti, “Oynayabilir” raporu verdi.
 
Yıldız futbolcunun, yarın Arnavutluk takımı Partizani Tiran ile oynanacak olan hazırlık karşılaşmasında formasına kavuşması bekleniyor.

Fanatik

107
İngilizce öğrenmek hiç bu kadar kolay olmamıştı
Spor3 Android ve iPhone'larda... Hemen indirin!
Etiketler : ,
Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
Fernandao transferini şarkılarla kutladılarMilan Rapaic'ten Fenerbahçe'ye 'süper' teklifVan Persie müjdesi !
45 milyon TL'lik şok !Lig TV'nin adı değişiyor !Dünya Kupası için 48 takım oylaması...
Lionel Messi'nin heykelini yıktılarVolkan Şen'i Karavaev yaktıBeşiktaş golcüsünü buldu ! Budkivsky...
FIRSATLAR DÜNYASI
İngilizce öğrenmek hiç bu kadar kolay olmamıştı
Spor3 Android ve iPhone'larda... Hemen indirin!
Haber3Group © 2001-2017 Tüm hakları saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilemeden yayınlanamaz.
Haber Portalı Yazılımı ve Teknik Destek: CM Bilişim. Vargonen Hosting & Cloud sunucuları üzerinden yayın yapmaktadır.
Kullanım Şartları  |  Reklam  |  İnsan Kaynakları  |  Künye  |  Bize Ulaşın  |  RSS