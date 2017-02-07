ANA SAYFA
Van Persie kararı belli oldu !

VAN PERSİE KARARI BELLİ OLDU !

TFF Hukuk Müşavirliği, gündemin bir numaralı maddesi olan Van Persie konusunda noktayı koydu.

»
Haberi yazdır Arkadaşına gönderAA

TFF Hukuk Müşavirligi, Beşiktaş maçındaki hareketiyle gündeme damga vuran van Persie'yi PFDK'ya sevk etmiyor. Temsilci raporlarında Hollandalı yıldızın adı bile geçmedi...

TFF Hukuk Müşavirliği, gündemin bir numaralı maddesi olan Van Persie konusunda noktayı koydu! Hukuk Müşavirliği, hakem raporunda yer almayan ancak televizyon görüntülerinde ortaya çıkan Van Persie'nin hareketi ile ilgili yaptığı incelemede sevke gerek görmedi.

Yayıncı kuruluşun mevcut görüntülerini izleyen TFF Hukuk Müşavirliği, yayıncı kuruluştan diğer ek görüntüleri de istedi. Bu sabah saatlerinde yeni gelen görüntüleri de izleyen Hukuk Müşavirliği avukatları, Van Persie'nin hareketi ile ilgili net bir görüşe varamadı. Talimatların, "ortaya çıkan görüntülerin tartışmasız ve net olması" şartını araması, TFF Hukuk Müşavirliği'ni Van Persie'nin sevk etmemesine neden oldu.

Sporx

1687
İngilizce öğrenmek hiç bu kadar kolay olmamıştı
Spor3 Android ve iPhone'larda... Hemen indirin!
Etiketler : ,
Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
Wesley Sneijder depremi !Lukas Podolski sezon sonu yolcu !Talisca'dan Benfica'ya: ''2 aylık alacağımı verin''
Türkiye Kupası'nda kuralar çekildi !Şenol Güneş'in korktuğu başına geldi !''Ben bunu her maç yaparım''
Sakaryaspor'da Tuncay Şanlı depremi !Van Persie kararı belli oldu !Sigthorsson gecelerde oynamış !
FIRSATLAR DÜNYASI
İngilizce öğrenmek hiç bu kadar kolay olmamıştı
Spor3 Android ve iPhone'larda... Hemen indirin!
Haber3Group © 2001-2017 Tüm hakları saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilemeden yayınlanamaz.
Haber Portalı Yazılımı ve Teknik Destek: CM Bilişim. Vargonen Hosting & Cloud sunucuları üzerinden yayın yapmaktadır.
Kullanım Şartları  |  Reklam  |  İnsan Kaynakları  |  Künye  |  Bize Ulaşın  |  RSS