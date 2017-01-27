Van Persie bombası !

Brezilya Serie A kulübünün transfer listesinde forvet hattı için ilk sıraya Hollandalı yıldızı aldığı öne sürüldü. Buna göre Van Persie için uğraşacağı ifade edilen Sao Paulo’nun şartlarını zorlayacağı belirtildi.
Van Persie’nin olmaması durumunda Brezilya takımının Adebayor ile Gilardino’yu izleyeceği vurgulandı.
Milliyet
Haber3Group © 2001-2017 Tüm hakları saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilemeden yayınlanamaz.
Haber Portalı Yazılımı ve Teknik Destek: CM Bilişim. Vargonen Hosting & Cloud sunucuları üzerinden yayın yapmaktadır.
Kullanım Şartları | Reklam | İnsan Kaynakları | Künye | Bize Ulaşın | RSS