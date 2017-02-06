Van der Wiel'de flaş gelişme !

Fenerbahçe'ye sezon başında Gökhan Gönül'ün boşluğunu doldurmak amacıyla PSG'den transfer edilen ancak gösterdiği performans ile bir türlü bekleneni karşılayamayan Van der Wiel, takımdan ayrılıyor.



Voetbal International'ın haberine göre; Hollandalı sağ bekin Birleşik Arap Emirlikleri takımından Al Wahda'nın tecrübeli oyuncu ile sözleşme imzalamasının an meselesi olduğu belirtiliyor.



Hatırlanacağı üzere yıldız futbolcu Emenike ile birlikte Türkiye Kupası'nda oynanan Amedspor maçı sonrası kadro dışı bırakılmış ve geçtiğimiz günlerde Dick Advocaat tarafından affedilerek yeniden takımla çalışmalara başladı.



Al Wahda'nın Al Jazira ile yaptığı maçı Dubai'de izleyen 28 yaşındaki Hollandalı sağ bekin, maçın ardından Al Wahda ile transfer görüşmesinde bulunduğu belirtilmişti.