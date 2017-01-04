Van Der Wiel FIFA'da koz olarak kullanacak

Gregory van der Wiel, Fenerbahçe yönetiminin kendisine "kadro dışı bırakıldığı" bildirmesinden birkaç gün sonra bir TV kanalına herkesin çok şaşırdığı bir röportaj vermişti. 28 yaşındaki futbolcu bu röportajında, "Ayrılmaya niyetim yok. Bu kulüpte, İstanbul'da, Türkiye'de olmaktan dolayı çok mutluyum" diye açıklama yapmıştı.

KENDİNİ HAKLI GÖSTERECEK



Fenerbahçeli yöneticiler, "Bu röportajları, bu açıklamaları kendini kurtarmak için yaptığını öğrendik. Yarın-bugün FIFA'lık olursak, 'Ben mutluydum. Kulüple sorun yaşamıyordum. Hiçbir neden yokken beni kadro dışı bıraktılar' diyecek, böylece kendini haklı gösterecek. Ama biz bu tuzağa düşmeyiz. Kadro dışı kalmasını gerektirecek birçok neden var. Hem de delilleriyle" dediler.



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