Vagner Love ve Fernandes'e özel önlem

4’te 4 yaparak üst sıralara tırmanışını sürdüren Trabzonspor, pazartesi günü oynayacağı Alanyaspor maçının hazırlıklarına ara vermeden devam ediyor.

Geçtiğimiz hafta sahasında Gençlerbirliği’ni kusursuza yakın hücum oyunu, yıldız oyuncuları Wagner Love ve Junior Fernandes’in muhteşem futboluyla 3-0 mağlup eden Alanyaspor’un yükselen performansı, teknik direktör Ersun Yanal’ı ek önlemler almaya itti. Yardımcılarını Alanyaspor’un uyguladığı taktikleri analiz etmek için görevlendiren deneyimli çalıştırıcının, özellikle Wagner Love’u durdurmak için ekstra önlem almayı düşündüğü belirtildi. Yanal’ın ayrıca ameliyat olan Onazi’nin yerine Medjani’yi kullanarak savunma gücünü bir kat daha artırabileceği kaydedildi.

Yanal, Rodallega’yı hazırlıyor

Ersun Yanal’ın Hugo Rodallega’yı da Alanya maçında ilk 11’de oynatmaya hazırlandığı öğrenildi. N’Doye’un gol yollarında etkisiz kalması nedeniyle Yanal’ın antrenmanlarda Rodallega’yı denediği ve ilk 11’e monte etmeyi düşündüğü kaydedildi. Öte yanda Alanya maçı biletlerinin satışı tüm hızıyla sürerken, Trabzon Belediyesi stada gidecek taraftarlar için ücretsiz ek sefer uygulaması yapmayı planlıyor.



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