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Ünlü tenisçi Avustralya Açık'ta yok

ÜNLÜ TENİSÇİ AVUSTRALYA AÇIK'TA YOK

Arjantinli tenisçi Juan Martin Del Potro, sezonun ilk grand slam turnuvası Avustralya Açık'a katılmayacak.

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Organizasyondan yapılan açıklamada, 28 yaşındaki Del Potro'nun  fiziksel olarak kendini hazır hissetmediğini için 16-29 Ocak tarihlerinde  düzenlenecek Avustralya Açık'ta yarışmayacağı bildirildi.

Bileğindeki sakatlıklar nedeniyle yaklaşık 2 yıl kortlardan uzak kalan  del Potro, "Tenis beni iki yıl boyunca beklediyse, Avustralya da bir yıl  bekleyebilir." ifadelerini kullandı.
 
Teniste, erkek milli takımlar düzeyinde yapılan Davis Kupası'nın 2017  yılında Arjantin'de düzenleneceği için mutlu olduğunu söyleyen tenisçi, bu  durumun kendisini rahatlattığını belirtti.
 
Tek erkekler dünya sıralamasında 38. olan Arjantinli Del Potro, bu yıl  Davis Kupası'nı Arjantin'in kazanmasında büyük katkı sağlamıştı.
 
Arjantinli tenisçi, Rio Olimpiyat Oyunları'nda gümüş madalya kazanmış  ve 2009 yılında ise ABD Açık'ta şampiyonluğa ulaşmıştı.

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