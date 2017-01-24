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Ünal Aysal'dan geri dönüş sinyali

ÜNAL AYSAL'DAN GERİ DÖNÜŞ SİNYALİ

Galatasaray eski başkanı Ünal Aysal, TRT Radyo'da telefonla bağlandığı programda önemli açıklamalarda bulundu.

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Ünal Aysal, taraftarın merakla beklediği yeniden başkan adayı olup olmayacağı ile ilgili net bir ifade kullanmazken, Dursun Özbek ve yönetimini de özellikle Riva-Florya konusunda eleştirdi.

Ünal Aysal, yeniden göreve gelip gelmeyeceği ile ilgili sorulan soruyu ''Galatasaray'da seçim var, kurallar var. Ünal Aysal, istedi geliyor diye bir şey olamaz. Taraftarın sesine kulak vermek zorundayız. Bugünkü yönetim de taraftarı dinliyor ve isteklere cevap vermeye çalışıyor'' sözleriyle cevapladı. Aysal, 'Dün geceden beri ileti yağmuru, geri dön çağrısı ve özlem mesajları var. Taraftar benim gönlümdedir, seslerine kulak vermeliyim.' dedi.

Sporx'in haberine göre; Göreve gelmesi halinde Jan Olde Riekerink ile devam edip etmeyeceği de sorulan Aysal, ''Riekerink konusunda yorum yapmam doğru olmaz ama ben büyüme taraftarıyım. Benim seçtiğim teknik direktörler ile yeni yönetimin teknik direktör seçme tarzları farklı. Benim olduğum dönemde kimleri aldığım ortada'' dedi. 

Ünal Aysal, Riva ve Flroya'nın satışı konusunda yapılan anlaşmayı da doğru bulmadığını söyledi ve ''Riva ve Florya'nın satışı, ciddi bir sorun. Bu kontratın yeniden gözden geçirilmesi gerekir. Son derece tehlikeli bir anlaşma'' dedi.

Drogba ve Dursun Özbek Yönetimi hakkında da genel bir değerlendirme yapan eski başkan ''Drogba'yı oyuncu olarak getirmeniz şu an Galatasaray'a bir şey eklemez ama yönetime getirirseniz büyük katkısı olur. Dursun Özbek Yönetimi'nin uyguladıkları politikalar, şekil benim gözümde yanlıştı. Her geçen gün bu yanlışı taraftar görüyor'' ifadelerini kullandı.

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