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Ümit Karan'dan flaş iddia ! Emre Belözoğlu...

ÜMİT KARAN'DAN FLAŞ İDDİA ! EMRE BELÖZOĞLU...

Spor yorumcusu Ümit Karan, flaş bir iddia ortaya attı..

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Trabzonspor - Fenerbahçe maçı sonrası Telegol programı yorumcularından Ümit Karan, Fenerbahçe ile ilgili flaş bir iddiayı gündeme getirdi.

Ümit Karan, Medipol Başakşehir formasıyla çok başarılı bir sezon geçiren Emre Belözoğlu'nun Fenerbahçe'ye dönebileceğini söyledi.

Ümit Karan canlı yayında konuyla ilgili ''Bana göre Emre Belözoğlu devre arasında Fenerbahçe'ye dönebilir. Teklif yapıldığı duyumlarıma göre kesin'' ifadelerini kullandı. Ümit Karan, Fenerbahçe Yönetimi'nin Emre Belözoğlu'na 'Gel futbolu burada bırak' dediğini de söyledi.

Emre Belözoğlu'nun Medipol Başakşehir ile sezon sonuna kadar sözleşmesi bulunuyor.

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