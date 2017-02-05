Ümit Davala'ya büyük öfke !

Galatasaray ve milli takımın eski yıldızı Ümit Davala, yönetiminde yer aldığı ve teknik direktör olarak ilk kez yönettiği Tuzlaspor'da ilk maçta farklı mağlubiyet aldı.

4-1'lik Sivasspor yenilgisi sonrası taraftarlar Ümit Davala ve Tuzlaspor Kulüp Başkanı Murat Erdoğan'a tepki gösterdiler. Ziraat Türkiye Kupası son 16 Turu mücadelesinde Spor Toto 2. Lig temsilcisi Tuzlaspor'u deplasmanda 4-1 yenen TFF 1. Lig ekibi Sivasspor, çeyrek finale yükseldi. Tuzlaspor Teknik Direktörü Ümit Davala, karşılaşma sonrasında yaptığı açıklamada, "Tabii ki galip gelmek istediğimiz bir maçtı. Çeyrek finale kalmak istediğimiz bir gruptu ama 4 tane gol yedik. Bugün atamayana atarlar durumu vardı. Her girdiğimiz pozisyondan sonra gol yedik.



Bir çok pozisyona girdik ve birçok fırsat yakaladık. 1-0'da bile 1-1 olacak pozisyonlar yakaladık. Yapacak bir şey yok. Futbolda bunlar var. Bizim için lig daha önemli. Ligin dibinden kurtulmaya çalışacağız. Zaman zaman çok iyi işler yaptık. Takımı tebrik ediyorum. Her zaman arkasındayız" dedi.