ANA SAYFA
Ümit Davala Tuzlaspor’da

ÜMİT DAVALA TUZLASPOR’DA

Spor Toto 2. Lig ekiplerinden Tuzlaspor'da, teknik direktörlük koltuğuna Başkan Yardımcısı Ümit Davala geçti.

» »
Haberi yazdır Arkadaşına gönderAA

Spor Toto 2. Lig ekiplerinden Tuzlaspor’da, teknik direktörlük koltuğuna Başkan Yardımcısı Ümit Davala geçti.

Teknik Direktör Aydın Kaldırım’ın yönetim ile yaşadığı anlaşmazlık sonrası karşılıklı anlaşarak görevi bıraktı. Yaşanan gelişmenin ardından teknik direktörlük görevine Tuzlaspor yönetiminde yer alan Ümit Davala getirildi. Kulüpten yapılan yazılı açıklamada, “Kulübümüzün Teknik Direktörü Aydın Kaldırım ile karşılıklı mutabakata varılarak anlaşmamız sona ermiş olup, teknik kadro kurma ve sürdürme sorumluluğu bugünden itibaren Ümit Davala'ya verilmiştir. Aydın Kaldırım ve teknik heyetine teşekkür eder, bundan sonraki süreçte Ümit Davala ve ekibine başarılar dileriz” ifadelerine yer verildi.

Türk futbolunun unutulmaz isimleri arasında yer alan Ümit Davala, bugün Bayrampaşa ile yapılan hazırlık maçında kulübede yer aldı.

AMK Gazetesi
46
İngilizce öğrenmek hiç bu kadar kolay olmamıştı
Spor3 Android ve iPhone'larda... Hemen indirin!
Etiketler : , , , , , ,
Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
Alex'den Aykut Kocaman açıklamasıLevent Nazifoğlu’ndan Fikret Orman’a cevapBalotelli yine çok konuşulacak bir açıklama yaptı
Caner Erkin'den Fenerbahçe maçı açıklamasıFikret Orman: Üçüncü yıldızı takacağızDerek Fisher'a hırsız şoku
Aziz Yıldırım’a soruşturma açıldı !Emenike ve van Der Wiel affedildiPodolski ile ilgili yeni gelişme
FIRSATLAR DÜNYASI
İngilizce öğrenmek hiç bu kadar kolay olmamıştı
Spor3 Android ve iPhone'larda... Hemen indirin!
Haber3Group © 2001-2017 Tüm hakları saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilemeden yayınlanamaz.
Haber Portalı Yazılımı ve Teknik Destek: CM Bilişim. Vargonen Hosting & Cloud sunucuları üzerinden yayın yapmaktadır.
Kullanım Şartları  |  Reklam  |  İnsan Kaynakları  |  Künye  |  Bize Ulaşın  |  RSS