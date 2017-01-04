Ulueren bombayı patlattı ! Yılmaz Vural...

Spor yazarı Serhat Ulueren, Vatan Gazetesi'nde Galatasaray'ın 2016 yılı performansını değerlendirdi. Ulueren, yazısında G.Saray yönetimine de bomba öneride bulundu: "Yönetimin yerinde olsam derhal Yılmaz Vural gibi deneyimli teknik adama şans verirdim."

İşte Serhat Ulueren'in çok konuşulacak yazısı:



"Elbette falcı da değilim, medyum da. Ama hayatımda, tahminlerimin büyük oranda tuttuğunu rahatlıkla söyleyebilirim. G.Saray’ın Fatih Terim’le iki yıl arka şampiyon olacağını, sonrasında Ünal Aysal tarafından gönderileceğini, aynı Aysal’ın G.Saray’ın paralarını bitirip kaçacağını, Dursun Özbek’in Hamza Hamzaoğlu’nu göndereceğini, Mustafa Denizli’nin sezonu bitiremeyeceğini, G.Saray’ın UEFA’dan turnuvalara katılmama cezası alacağını Telegol’de defalarca dile getirmiştim. Riekerink’in de 2017 yılını G.Saray’da göremeyeceğini belirtmiştim.

Şimdilik takımda kalsa da aslında çok da yanılmadım. Sadece kulüpteki parasızlık yüzünden Jan Olde Riekerink kaldı ama mayıs ayını görür mü? Bence imkansız gibi.



PARALAR BULUT OLUP UÇTU



EVET 2016’da F.Bahçe’yi yenip Türkiye Kupası’nı, Beşiktaş’ı yenip Süper Kupa’yı almasına rağmen G.Saray son derece hatalı işler yaptı. Neler mi? Trabzon’dan kapı dışarı edilen Cavanda’nın ‘gazoz’ bonservisine 1.8 milyon Euro, kendisine de senelik 875 bin Euro verildi. Üstelik sözleşmesi 3 yıllık. Çürük Belçikalı, yine kendi kendine sakatlandı, en az 2 ay yok, göndermeye kalksan asla gitmez. Sigthorsson’u zaten gören olmadı.

Nantes kulübüne kiralık bedeli 700 bin Euro çöpe gitti. 400 bin Euro da oynamadan alacak İzlandalı. Kısacası durduk yere 1 milyon 100 bin Euro bulut olup uçtu.



YENİ TRANSFERLER FİYASKO!



BURADA tüm transfer fiyaskolarını yazmaya kalkarsak sayfalar yetmez. Geçen sezon Kasımpaşa’dan alınıp cebine paralar doldurularak takımdan gönderilen Ryan Donk, yine İstanbul’da yiyip içen, güzel de para kazanan ve kendini tedavi ettirip sonrasında tüyen Kevin Grosskreutz, sezon başında alınan Nigel De Jong, Josue, Serdar Aziz ve niceleri hep fiyasko oldu. Bunlara, son iki aydır ortalarda görünmeyen Tolga Ciğerci’yi de eklersek G.Saray ne kazandı, sıfıra sıfır, elde var sıfır.



AHMET ÇALIK = TARIK&VEYSEL



TAMAM Sneijder’in kontrolündeki takımda gruplaşmalar tavan yapmış durumda. İki kaptan Selçuk ve Sabri yıllardır kavgalı. Takımın tek yıldızı Muslera sessiz sedasız olup bitenleri izliyor. Podolski belki gidecek ama ondan gelecek para da göreceksiniz abuk sabuk transferlere harcanacak. Ahmet Çalık alınırsa iddia ediyorum Tarık Çamdal, Veysel Sarı gibi olur. 1 yıl sonra gönderilmek için üstüne para harcanır.



TEK çözüm; transfer yapmamak, Wesley Sneijder, Lukas Podolski, Selçuk İnan gibi maliyetli isimlerden kurtulmak.

Ama onlardan da önce Riekerink’i derhal göndermek. Hollandalı teknik adamı tekrar alt yapıya kaydırırlarsa büyük hata yaparlar.



YILMAZ VURAL’I GETİRSİNLER!



YÖNETİMİN yerinde olsam derhal Yılmaz Vural gibi deneyimli teknik adama şans verirdim. Vural’ı almadınız mı, asla ve asla ocak-şubat gibi gönderilecek olan Ersun Yanal’ın yanına bile yaklaşmam, Bursa’dan ayrılması an meselesi olan Hamza Hamzaoğlu’na, yüzüm kızarsa da (Dursun Özbek) giderim, “Ben yaptım sen affet kardeşim” der, takımı yeniden emanet ederdim.



2016’NIN 2 kupalı, bir zamanların Avrupa Aslanı G.Saray bence çok kötü bir sezon, en önemlisi transfer skandallarıyla geçirdi. Ama gelişmeleri takip ediyorum ve 2017 bu kafayla onlar için felaket yılı olabilir. Sanki Riva ve Florya satışlarından gelecek para da yine abidik gubidik işlere harcanacak.



Son 6 yılın tek yıldızı Muslera!



FUTBOLA en uzak insana bile sorsan, G.Saray’ın gerçek ‘Hero’sunun Muslera olduğunu söylemez bağırır, haykırır. 5 sezonda 10 kupa almakla kalmadı, takımını bugünlere taşıdı. Bana 2 maç oynayarak (Üstelik zayıf rakiplere karşı) sözüm ona asistlerle yıldız olunmaz. Volkan Demirel’e attığı 2 gol dışında başka kurtardığı büyük maç hatırlamıyorum Sneijder’in. Podolski desen zaten yalan rüzgarı. Muslera’nın yanına Bruma ve biraz da Yasin’i en iyiler kategorisine sokarım. Her şeye rağmen Sabri bile birçoğundan faydalı işler yaptı.



Hayal kırıklığı: 3 Hollandalı Selçuk ve Nazifoğlu



“Riekerink’i 2 gazoz kupa kazandırdı diye başarılı gösterecek halim yok.”



1 yetmez, 2 de yetmez, alın size 3 Hollandalı. Aslında Rijkaard da başarısız olup gönderilmişti G.Saray’da. Riekerink 2 gazoz kupa kazandırdı diye kendisini başarılı gösterecek halim yok. Teknik direktör bile değil benim gözümde Riekerink.



SON 2 yılda bolca yatan, sürekli hakemlere itiraz eden, artık küçük maçların büyük oyuncusu olma yolunda ilerleyen Wesley Sneijder, futbolcudan çok bana bodyguardları hatırlatan De Jong ve ileri oynayacağına yana ve geriye oynayarak G.Saraylılar’ı kahreden Selçuk İnan 2016’ın en başarısız isimleri oldu. Bu arada bu kadar fiyasko transferine imza atan yönetici Levent Nazifoğlu’nu da pas geçmeyelim."