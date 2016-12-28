Uğur Demirok taraftarı yumrukladı

Maçın ardından bordo-mavili futbolcuları taşıyan otobüsün önünü kesen bir taraftarın otobüsteki futbolculara ve Ersun Yanal'a küfrettiği öne sürüldü. Otobüsten inen Trabzonspor oyuncusu Uğur Demirok'un bu taraftara yumruk attığı iddia edildi.

Tarihinin en kötü sezonunu yaşan Trabzonspor dün gece de Fenerbahçe’ye kendi evinde 3-0 kaybetmişti. Maçın ardından Bordo-Mavili futbolcuları taşıyan otobüsün önünü kesen bir taraftarın otobüsteki futbolculara ve Ersun Yanal'a küfrettiği öne sürüldü. Çömlekçi'de bir otelin sahibi olduğu tespit edilen Bordo-Mavili taraftara otobüsten inen Trabzonspor oyuncusu Uğur Demirok'un yumruk attığı iddia edildi.



İddiaya göre olay şöyle yaşandı:



Yaşanan ağır mağlubiyet sonrası stadyumdan tesislere hareket eden Trabzonspor otobüsünü takip eden bir kişi oyuncuların araçtan inmesini bekledi.



Önce aracını güvenliğin üzerine süren vatandaş daha sonra otobüste bulunan oyunculara ve Trabzonspor Teknik Direktörü Ersun Yanal’a “Yeter ulan, bizi kanser ettiniz. Sizin yüzünüzden huzurumuz kalmadı. Aldığınız paralar size haram olsun. Allah'ınızdan bulun” dedi ve ağza alınmayacak hakaretler etti.



Trabzonsporlu oyuncular sert tepki gösterdi



Tepki gösteren vatandaşa otobüste bulunan defans oyuncusu Uğur Demirok ve Okay Yokuşlu sert tepki gösterdi. Çömlekçi'de bir otelin sahibi olduğu tespit edilen bordo mavili taraftara önce otobüsten inen Trabzonspor oyuncusu Uğur Demirok yumruk attı, ardından kavgaya Okay Yokuşlu da dahil oldu. Yaşanan kavgayı araya giren diğer oyuncular ayırırken olay yerine Polis ekipleri intikal etti. Trabzonspor Kulübü’nün yaşanan bu olay ile ilgili hiçbir açıklama yapmaması dikkat çekti.



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