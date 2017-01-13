ANA SAYFA
UEFA'nın favorisi Fenerbahçe

UEFA'NIN FAVORİSİ FENERBAHÇE

Kurumsal yapıya büyük önem veren Fenerbahçe Kulübü, farklı bir alanda Avrupa’nın zirvesine doğru ilerliyor.

»
Haberi yazdır Arkadaşına gönderAA

Kurumsal yapıya büyük önem veren Fenerbahçe Kulübü, farklı bir alanda Avrupa’nın zirvesine doğru ilerliyor. Dijital ve sosyal medyada yatırımlarıyla dikkat çeken ve hızlı bir gelişim gösteren sarı-lacivertliler, UEFA’nın da dikkatinden kaçmadı.

UEFA’nın dijital medya bölümü, Fenerbahçe ile temasa geçerek birçok önemli işbirliğine gitti. Son olarak Avrupa’nın en çok ziyaret edilen internet siteleri arasında 6. sırada olan sarı-lacivertliler; Real Madrid, Barcelona ve Manchester United ile beraber üst sıralarda yer alıyor.

UEFA, Fenerbahçe’nin çalışmalarından etkilendiğini de kulübe bildirdi. UEFA’nın sosyal medya konusunda yetkililere, “Fenerbahçe bizim için Real Madrid ve Barcelona kadar önemli ve başarılı” dediği öğrenildi. Hatta Avrupa Ligi maçlarında birçok görsel konusunda Fenerbahçe ve UEFA arasında ortaklaşa işler de yapıldı. UEFA, Fenerbahçe’nin birçok görselini örneklerini aldı.

73
İngilizce öğrenmek hiç bu kadar kolay olmamıştı
Spor3 Android ve iPhone'larda... Hemen indirin!
Etiketler : ,
Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
Galatasaray, Ömer Ali Şahiner'in peşindeBeşiktaş'tan flaş karar !Salih ve Stoch'a Trabzonspor'dan ret
Mehmet Ekici yolda ikinci bomba geliyor !''Benden bir şey beklemeyin''Drogba Corinthians yolunda !
Digitürk tüm maçları ücretsiz yaptıMilli sporcuya doping şoku !Riekerink’in altı puan planı
FIRSATLAR DÜNYASI
İngilizce öğrenmek hiç bu kadar kolay olmamıştı
Spor3 Android ve iPhone'larda... Hemen indirin!
Haber3Group © 2001-2017 Tüm hakları saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilemeden yayınlanamaz.
Haber Portalı Yazılımı ve Teknik Destek: CM Bilişim. Vargonen Hosting & Cloud sunucuları üzerinden yayın yapmaktadır.
Kullanım Şartları  |  Reklam  |  İnsan Kaynakları  |  Künye  |  Bize Ulaşın  |  RSS