UEFA'DAN ABOUBAKAR'A 3 MAÇ CEZA ! UEFA, Olimpiakos karşılaşmasında kırmızı kart gören Beşiktaşlı Aboubakar'a 3 maç ceza verdi. Futbol » Uefa 24.03.2017 16:40

UEFA, Olympiakos maçında kırmızı kart gören Beşiktaşlı futbolcu Vincent Aboubakar’a 3 maç ceza verdi. Beşiktaş’ın Yunanistan temsilcisi Olympiakos ile oynadığı mücadelede topsuz alanda rakibine kafa atıp kırmızı kart gören Aboubakar’ın cezası açıklandı. UEFA Disiplin Kurulu, Kamerunlu futbolcuya 3 maç ceza verdi. Siyah-Beyazlı oyuncu, takımının Lyon maçlarında ve turun geçilmesi durumunda yarı final ilk maçında forma giyemeyecek. Beşiktaş’ın cezayı indirmek için UEFA Tahkim Kurulu’na itirazda bulunması bekleniyor. 88