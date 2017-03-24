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UEFA'dan Aboubakar'a 3 maç ceza !

UEFA'DAN ABOUBAKAR'A 3 MAÇ CEZA !

UEFA, Olimpiakos karşılaşmasında kırmızı kart gören Beşiktaşlı Aboubakar'a 3 maç ceza verdi.

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UEFA, Olympiakos maçında kırmızı kart gören Beşiktaşlı futbolcu Vincent Aboubakar’a 3 maç ceza verdi.

Beşiktaş’ın Yunanistan temsilcisi Olympiakos ile oynadığı mücadelede topsuz alanda rakibine kafa atıp kırmızı kart gören Aboubakar’ın cezası açıklandı. UEFA Disiplin Kurulu, Kamerunlu futbolcuya 3 maç ceza verdi.

Siyah-Beyazlı oyuncu, takımının Lyon maçlarında ve turun geçilmesi durumunda yarı final ilk maçında forma giyemeyecek.

Beşiktaş’ın cezayı indirmek için UEFA Tahkim Kurulu’na itirazda bulunması bekleniyor.

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